Giresun’da ’‘Cumhuriyet’ yürüyüşü

Giresun'da binlerce vatandaş yağan yağmura rağmen Cumhuriyetin 96. yılını kutlamak için yürüdü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Giresun Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Cumhuriyet" yürüyüşüne binlerce Giresunlu katıldı. Yeniyol mevkiinden başlayan yürüyüşte yağan yağmuru aldırmayan vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile Atatürk meydanına yürüdü. Yürüyüşün ardından kurulan sahneden vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Aytekin Şeklikoğlu, "Giresun bir kez daha Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıktı. Hava koşullarının olumsuzluğuna rağmen Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet yürüyüşümüzü coşkulu kalabalıklar eşliğinde gerçekleştirdik. Bizi biz yapan tüm değerlerimize ilelebet sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise cumhuriyetin değerlerine değinerek yürüyüşe katılanlara teşekkür etti. Kutlamalar havai fişek gösterileri ile sona erdi.

Kaynak: İHA