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Giresun'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, ilçenin Ataköy köyü Göbekli mevkisinde Tayyar Takır (55) idaresindeki 28 K 9538 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yaklaşık 130 metre yükseklikteki fındık bahçesine...

Giresun'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ataköy köyü Göbekli mevkisinde Tayyar Takır (55) idaresindeki 28 K 9538 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yaklaşık 130 metre yükseklikteki fındık bahçesine devrildi.

Kazada araç sürücüsü Takır, olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaynak: AA




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