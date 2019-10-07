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  3. Giresun’da Espiye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den gözaltına alındı

Giresun’da Espiye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den gözaltına alındı

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A. gözaltına alındı.

Giresun’da Espiye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den gözaltına alındı

Giresun'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele sürüyor.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A. gözaltına alındı. Ö.A" nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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