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  3. Giresun'da esrarengiz ölüm! Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Yıldız evinde ölü bulundu!

Giresun'da esrarengiz ölüm! Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Yıldız evinde ölü bulundu!

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmakta olan Uzman Dr. Ali Yıldız, kentte yer alan evinde ölü bulundu. Polis esrarengiz ölümün sebebini araştırıyor.

Giresun'da esrarengiz ölüm! Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Yıldız evinde ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre; Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli, Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Yıldız'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine doktorun Bulancak ilçesine bağlı Küçüklü köyündeki evine giden jandarma ekipleri, 34 yaşındaki Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Giresun'da esrarengiz ölüm! Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Yıldız evinde ölü bulundu!

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN BAŞ SAĞLIĞI

Evinde ölü bulunan doktor Ali Yıldız'ın haberini alan Giresun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bulut, sağlık müdürlüğünün sosyal medya hesabından vefat eden Yıldız'a baş sağlığı, sevenlerine ise sabır diledi. 

Öte yandan, aile yakınları, Ali Yıldız'ın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

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