Giresun’da feci kaza! Virajı alamayan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'un Çamoluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki otomobil uçuruma yuvarlandı. Alınan bilgiye göre, gece saat 02.25 sıralarında Sivas'ın Gölova istikametinden Gümüşhane'nin Şiran ilçesi istikametine giden Asuman Kurban kontrolündeki otomobil, Çamoluk ilçesine bağlı Gücer köyü mevkiinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Asuman Kurban olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Mehbub Açıkgöz ve Rukiye Kurban yaralandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı