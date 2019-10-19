Giresun’da fındık hırsızlığı

Giresun'un Espiye ilçesinde fındık hırsızlığı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yeşilköy köyünde yaşayan Orhan Öksüz'e aile 25 çuval fındık kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Fındığını kuruttuktan evinin yanındaki depoya kaldırarak yaylaya giden Öksüz, yayla dönüşü fındıklarının yerinde olmadığını fark edince durumu jandarmaya haber verdi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA