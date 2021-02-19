Giresun'da hafta sonu köy ve yaylalara çıkış yasaklandı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele küresel çapta devam ederken geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan vaka haritasında, 8 - 14 Şubat tarihleri arasında oransal açıdan en çok vakanın görüldüğü iller sıralamasının ilk beşinde sadece Karadeniz Bölgesi yer aldı.

İLK ADIM GİRESUN'DAN

Buna karşın Kovid-19 salgınının yayılımını durdurmak amacıyla ilk hamle, dördüncü sıradaki Giresun'dan geldi. Cuma günleri saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'e kadar devam eden hafta sonu kısıtlamasında, kentten köy ve yaylalara çıkışa yasak getirildi. Bununla birlikte, şehirde belediye hoparlörlerinden cenaze anonsları da yapılmaması kararı alındı.

MUHTARLAR TARAFINDAN DENETLECEK

Giresun Valisi Enver Ünlü başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, toplantının ardından yerel kısıtlama tedbirlerinin alındığını duyurdu. Giresun Valiliği yetkililerinin yaptığı yazılı açıklamada, virüsün yayılımına neden olacak söz, nişan, düğün, kına, mevlüt, taziye gibi etkinliklerin kent genelinde tüm köy ve mahalle muhtarlarının denetiminde olmasına karar verildiği açıklandı.

CENAZE YERİNE PANDEMİ ANONSU

Aynı zamanda ev içi bulaşın engellenmesi için de ziyaret, gün gibi faaliyetlere izin verilmemesine, bu konulardaki denetimlerin artırılmasına, kurallara uyulmayan durumların tespitinde esneklik gösterilmeden dergal gerekli cezai yaptırımların uygulanmasına karar verildi. Belediyeler tarafından yapılan cenaze anonslarının da ikinci bir karara dek ara verilmesiyle birlikte hoparlörlerden, pandemi konusunda bilinçlendirme anonslarının yapılacağı belirtildi.