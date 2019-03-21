Giresun’da heyelan sonucunda Yağlıdere-Alucra yolu trafiğe kapandı
Giresun'un Yağlıdere ilçesiyle Alucra ilçesini bağlayan karayolunun 59. Kilometresinde sabah saat 9.15'te heyelan meydana geldi.
Giresun'un Yağlıdere ilçesiyle Alucra ilçesini bağlayan karayolunun 59. Kilometresinde sabah saat 9.15'te heyelan meydana geldi.
Giresun Valiliği'nden yapılan kısa açıklamada, heyelan sonrası yolun trafiğe kapandığı ve yolun açılması için çalışmaların başladığı kaydedildi.
Yaşanan olayda her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı da bildirildi.
Kaynak: İHA
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