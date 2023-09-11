Giresun’da ilk ders zili çaldı

Giresun'da 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin ilk ders zilini çalmasıyla başladı.

Giresun'da 3 aylık yaz tatili döneminin sona ermesiyle okul öncesinde 9 bin 600, ilkokullarda 19 bin 161, ortaokullarda 18 bin 746, ortaöğretimde 21 bin 90 öğrenci olmak üzere 68 bin 597 öğrenci okullarına başladı.

Okulların başlaması dolayısıyla Çotanak İlkokulunda tören düzenlendi. Törene Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, kurum müdürüleri, protokol üyeleri ve aileler katıldı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı konuşmada, "Bizim en önemli sermayemiz; insan kaynağımız yani beşeri gücümüzdür. Bugünün ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak, bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorundayız. En kıymetli varlıklarımızı; evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken, onları her alanda desteklemeli ve yanlarında olmalıyız. Bu bilinçle milletimize karşı olan en büyük sorumluluğumuz olan eğitim ve öğretimde vazifemizi layıkıyla yerine getirirsek işte o zaman vicdanımız rahat bir şekilde elimizdeki bayrağı gelecek nesillere devredebiliriz. Türkiye Yüzyılını Eğitimin Yüzyılı olarak taçlandırmak için elimizden ne geliyorsa bir fazlasını yapmak için üstün çaba göstereceğiz" dedi.

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Konuşmaların ardından 4. sınıf öğrencileri tarafından 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdim edildi. Ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi düzenlendi. Daha sonra Vali Serdengeçti tarafından ilk ders zili çalınarak öğrenciler sınıflarına geçerek derslerine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)