İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Giresun’da iş kazası: 1 ölü

Giresun’da iş kazası: 1 ölü

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Giresun’da iş kazası: 1 ölü

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Güneyköy köyünde bir inşaat firması tarafından yapılmakta olan havuz inşaatında, zeminin yumuşak olması nedeniyle beton pompa aracı yan yattı. Kaza sonucu pompa bomunun ucundaki demir, inşaatta çalışan İsa Daştan'ın (24) kafasına çarptı. Daştan, olay yerinde hayatını kaybederken beton pompa aracının sürücüsü ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.