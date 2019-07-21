Giresun’da kadavra köpeği ile ceset parçaları aranıyor

Giresun'da vatandaşlar tarafından bulunan parçalanmış ceset parçalarına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükselirken, cesedin diğer kayıp parçalarını arama çalışmaları sürüyor.

Olaya ilişkin ceset parçalarının bulunduğu fındıklığın gözaltına alınan sahibi F.Ş. ve oğulları A.Ş, Y.Ş.'nin ardından iki gelini N.Ş ve A.Ş. de gözaltına alındı. Olay, merkeze bağlı Boztekke köyünde 10 gün önce gece vakti ailesine "bahçede domuz var bakmaya gidiyorum" deyip tüfeği ile birlikte evden çıktıktan sonra haber alınamayan Sadık Şenel Jandarma, AFAD ve AKUT tarafından her tarafta aranıyordu. 2 gün önce Şenel'in evinin 600 metre civarında bulunan fındıklıkta yanmış ve parçalanmış ceset parçaları bulundu. Olaya ilişkin jandarma tarafından yapılan araştırma sonucu bahçe sahibi F.Ş. gözaltına alınmış ve sorgusunda Sadık Şenel'i "girebi" diye tabir edilen kesici alet ile öldürüp kolonya ile yaktığını itiraf etmişti.

"Gelinleri de gözaltına alındı"

Şüpheli F.Ş.'nin ifadesinde kendisinin sözlü ve fiziksel tacize uğradığını bu yüzden öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından oğulları A.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri sürerken, F.Ş.'nin gelinleri N.Ş. ve A.Ş. de gözaltına alındı. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

"Kadavra köpeği kayıp parçaları arıyor"

Cinayeti sorgusunda üstlenen 65 yaşındaki F.Ş. Sadık Şenel'e ait olan diğer ceset parçalarının nereye gömdüğünü hatırlamadığını söylemesi üzerine kadavra köpeği kullanılarak ceset parçalarının aranmasının fındıklıkta ve F.Ş.'ye ait evin etrafında devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, cinayet işlendikten sonra ekmek bıçağı ile cesedin parçalanarak evde bekletildiği, kokmaya başlayan parçaların yakılmak ve gömülmek için evden dışarı çıkarıldığı zaman taşıma esnasında düştüğü de belirlendi.

Şüphelilerin sorguları jandarmada devam ederken, yarın adliyeye çıkartılması bekleniyor.

Kaynak: İHA