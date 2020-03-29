Giresun'da Karadikmen köyü karantinaya alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çamoluk ilçesinin Karadikmen köyünde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi.





Kaynak: AA