Giresun’da karantina süreci biten 312 kişi evlerine uğurlandı

Yeni tip korona virüs salgını sebebiyle Hollanda'dan tahliye edilen Türk vatandaşları memleketlerine uğurlandı. Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlara çam ağacı fidanı hediye edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Dışişleri Bakanlığının çalışmaları kapsamında Hollanda'da bulunan 312 Türk vatandaşı 24 Nisan tarihinde tahliye edilmişti. Giresun'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Esma Serhat Hatun Öğrenci Yurdunda karantinaya alınan vatandaşlar 14 günlük karantina sürecini tamamlayarak AFAD Giresun İl Müdürlüğü koordinesindeki otobüslerle Türkiye'nin 43 iline doğru yola çıktı.

Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlara Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut ve Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş tarafından çam ağacı fidanı hediye edildi.

Öğrenci yurdundaki hizmetlerin lüks otelleri aratmadığını belirten Zehra Kocatepe şunları ifade etti:

"Gerçekten burada karantina değil, lüks bir otelde tatil yapmış gibiyiz. Yani buradan ayrılıyorum ama gerçekten çok üzgünüm. 1 ay daha kal deseler yine kalırım. Bir ricamız olsa anında yerine getirdiler. Bundan iyi can sağlığı. Söyleyecek söz bulamıyorum. Cumhurbaşkanımıza, AFAD'a, Kızılay'a emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Karantina sürecini tamamlayan Fadime Kuşçu öğrenci yurdundaki hizmetten memnun olduğunu belirterek, "Giresun'da 14 gün karantinada kaldık. Her şey çok güzeldi, yemeklerimiz çok güzeldi. Çalışanlar çok güler yüzlüydü. Çok memnun kaldık. Şu anda yola çıkmak üzereyiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun" dedi.

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven'in çam ağacı fidanı hediye ettiği bir vatandaş "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek amacıyla nakit olarak bağışta bulunarak Vefa Destek ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İHA