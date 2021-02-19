Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 8 - 14 Şubat tarihli Kovid - 19 pozitif vakalarının oransal olarak en yüksek olduğu iller listesinde dördüncü sırada yer alan Giresun'da, Valilik çareyi yerel kısıtlama kararları almada buldu. Bunun üzerine Giresunluların arama motorlarında baktığı Giresun'da köy ve yaylalara gitmek serbest mi? Yasaklandı mı? | Giresun hafta sonu kısıtlamaları konularını biz de haberimizde derledik. İşte Giresun'un yeni yasakları...

GİRESUN'DA KÖY VE YAYLALARA GİTMEK SERBEST Mİ? YASAKLANDI MI?

Giresun'da 8 - 14 Şubat tarihleri arasında yayımlanan vaka haritasına göre, kentte vaka oranı 184,34 olarak açıklandı. Oranı en yüksek 4. il olan Giresun'da Vali Enver Ünlü başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, kentte yeni önlemlerin hayata geçirileceğini duyurdu. Bu kapsamda hafta sonu için uygulanan ve Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi sabahı 05.00'e dek geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasında yayla ve köylere çıkış yasaklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada,

"Çiftçi Kayıt Belgesi olan vatandaşlarımızın hayvancılıkla uğraşanları hariç olmak üzere 20- 21 Şubat ve 27- 28 Şubat tarihlerinde anılan belgeye istinaden mevsim itibariyle yoğun kar yağışı olduğu için yapılacak tarımsal bir faaliyet bulunmadığından çiftçilik faaliyeti için köy veya yaylalara çıkmasına izin verilmemesine, belediyemizce billboardlara ev içi bulaşın engellenmesi için afişler asılmasına, kolluk kuvvetlerimizce özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı tedbirler alınarak muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşlarımızın muafiyet nedenine dair zaman ve güzergâh ile sınırlı kalıp kalmadıkları kontrol edilerek muafiyet durumunu suiistimal edenlere gerekli cezai müeyyide uygulanmasına, apartman yöneticileri vasıtasıyla apartman, site gibi yerlerin ortak kullanım alanlarının toplu bir şekilde kullanılmasının engellenmesine, Gazi Caddesi kuzey ve güney giriş noktalarına bariyerle kontrol noktası konulması ve HES kodu sorgulaması yapılmasına, alınan bu kararlara uyulması, uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi karar verildi.” ifadelerine yer verildi.

GİRESUN HAFTA SONU YASAKLARI

Kentte getirilen bir diğer yasak ise belediye hoparlörlerinden yapılan cenaze anonslarına yönelik oldu. Taziyelerin ve cenaze toplanmalarının bulaş riskini artırdığı bilindiğinden, bu anonsların ikinci bir karara dek yasaklandığı ve bunun yerine 'Pandemi bilinçlendirme' anonslarının yapılacağı belirtildi. Kentte yapılan toplanma etkinliklerinin köy ve mahalle muhtarları tarafından denetleneceği, herhangi bir olumsuz durumda esneklik gösterilmeden gerekli cezai işlemlerin uygulanacağının altı çizildi.