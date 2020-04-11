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Giresun'da Kutluca köyü karantinaya alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çamoluk ilçesinin Kutluca köyünde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve...

Giresun'da Kutluca köyü karantinaya alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çamoluk ilçesinin Kutluca köyünde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi.



Kaynak: AA




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