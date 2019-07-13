Giresun’da minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı

GİRESUN'un Dereli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrildiği kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Dereli ilçesi Kümbet Yaylası Çıkrıkkapı mevkisinde meydana geldi. Ahmet Düdükçü yönetimindeki 28 EF 764 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Düdükçü ile araçtaki Ayşe, Salim ve Celal Öztürk ile Güner Özkaya, Dilber Aydın ve Rukiye Düdükçü yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Dereli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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DHA