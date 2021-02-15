14 Şubat Pazar gününden bu yana bastıran kar yağışı sebebiyle çok sayıda ilde yüz yüze eğitime geçiş tarihi ertelendi. Kar yağışı sonrası valiliklerden yüz yüze eğitime ilişkin peş peşe açıklamalar yapılıyor. Birçok ilde okullar tatil edildi. Peki Giresun'da okullar tatil mi 16 Şubat 2021? Giresun'da Salı kar tatili var mı? Ayrıntılar haberimizde...

GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ 16 ŞUBAT 2021?

Meteoroloji'den Giresun için yapılan uyarı sonrası Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

GİRESUN'DA SALI KAR TATİLİ VAR MI?

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimiz genelinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararlar gereği, 16 Şubat 2021 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir"