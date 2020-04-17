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Giresun'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'da bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda Ordu yönüne giden Y.T. (19) idaresindeki 28 EC 121 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı. Ağır yaralanan sürücü Y.T ile otomobildeki Ş.E (18)...

Giresun'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'da bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda Ordu yönüne giden Y.T. (19) idaresindeki 28 EC 121 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı.

Ağır yaralanan sürücü Y.T ile otomobildeki Ş.E (18) 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ş.E. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA




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