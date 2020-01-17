Giresun'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GİRESUN'un Keşap ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Aydın yönetimindeki 28 AAH 393 plakalı otomobil ile Muhammet Karahan yönetimindeki 34 BZU 846 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Hayrettin ve Sercan Karahan yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü Mustafa Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı da çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Kaynak: DHA