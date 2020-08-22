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Giresun'da sağanak yağış nedeniyle Yağlıdere Deresi taştı!

Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağış Giresun'u da vurdu. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bugün yaşanan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. İlçe merkezinden geçen Yağlıdere Deresi'nin taşması sonucu yollar göle döndü.

Giresun'da sağanak yağış nedeniyle Yağlıdere Deresi taştı!

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde bugün yaşanan şiddetli yağışların sonrasında sel meydana geldi. İlçe merkezinden geçen Yağlıdere Deresi'nin ve yan kollarının taşması sonucu yollar göle dönerken araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.

Giresun'da sağanak yağış nedeniyle Yağlıdere Deresi taştı!
Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış Samsun ve Ordu'nun ardından bugün Giresun'da da etkili oldu. Giresun il merkezinde hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışlar Yağlıdere ilçesinde de etkili oldu. İlçe merkezinden geçen Yağlıdere Deresi'nin ve yan kollarının taşması sonucu yollar göle dönerken araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerleyebildi. O anları vatandaşlar cep telefonları ile görüntülerken, şuana kadar herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Giresun'da sağanak yağış nedeniyle Yağlıdere Deresi taştı!

Giresun Valisi Enver Ünlü, Karadeniz Sahil Yolu'nda zaman zaman yağışın etkisiyle kontrollü geçiş sağlandığını duyurdu.

Piraziz ilçesinde yağışın fazla olduğunu ifade eden Ünlü, "Orada küçük çaplı toprak kaymaları var ama çok şükür kayda değer bir sıkıntımız, can kaybımız yok. Gece boyunca yağış devam edecek. Piraziz ve Bulancak ilçelerimiz oldukça fazla yağış aldı" ifade etti.

Giresun'da sağanak yağış nedeniyle Yağlıdere Deresi taştı!

Ünlü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, gece boyunca yağış geçişleri devam edecek. Vatandaşlardan tedbirli olmalarını, valiliğimizin web sitesinden yaptığımız uyarılar ve muhtarlar aracılığıyla istedik. Vatandaşlarımızdan dere yataklarında, arazide ve tehlike arz edecek yerlerde bulunmamalarını istiyoruz."

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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