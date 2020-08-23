Bakan Soylu acı haberi verdi! Ölü sayısı artıyor...

Giresun'da, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek, kaybolan 5'i jandarma 6 kişinden kimliği belirsiz birinin jandarma uzman çavuş, biri sivil iki kişinin cansız bedeni, arama- kurtarma ekiplerince bulundu. Cansız beden, saplandığı toprak, taş ve balçıktan çıkarıldı. Gece Giresun Valiliği, bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıkarken, 11 kişi halen kayıp.

Sel felaketinin hemen ardından Giresun'a giden İçişleri Bakanı Süleyman soylu acı haberi verdi. Bakan Soylu, "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız" dedi.

"Şu anda 11 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" diyen Bakan Soylu, "Dereli ilçesinde kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." dedi.

"(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır."

"Şu ana kadar 127 vatandaşımız, arama kurtarmada kurtarıldı" diyen Soylu, vefat edenlerden birininin ismini şöyle duyurdu: "Üçüncü vatandaşımız Yasemin Özdemir'in de naaşına ulaşıldı. Allah rahmet eylesin..."

İçişleri Bakanı Soylu, "Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresindeki 5 jandarmamızın, bir de iş makinesi operatörünün düştüğü deredeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada bir jandarmamızın şehit haberini söylemiştim, diğerleriyle ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Tirebolu- Doğankent yolunda çöken menfez çevresinde iş makinesi ekipleri, dere sularına kapılan jandarmaya ait minibüse de ulaştı. Hurda yığını haline gelen jandarma aracı bulunduğu yerden iş makinesiyle çıkarıldı.

Ekipler, araçtan kayıp jandarma görevlilerine ait ize rastlayamadı. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, kayıpların cenazelerine tek tek ulaşmaya başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece yarısı yaptığı açıklamada, "Tirebolu- Doğankent yolu kapalı ve maalesef Tirebolu- Doğakent yolu üzerinde Doğankent'e giderken içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç, bir menfezde suların içinde gömülü olarak kaldı" bilgisini vermişti.