Giresun’da, son 16 günde 2 koronavirüs vakası tespit edildi

GİRESUN Valisi Harun Sarıfakıoğulları, kentte son 16 günde sadece 2 koronavirüs vakası görüldüğünü belirterek, kurallara uyan herkese teşekkür etti.

Vali Harun Sarıfakıoğulları, her yıl mayıs ayının 20'sinde kutlanan Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamındaki gelenekleri yaşatmak amacıyla Aksu Deresi kenarına geldi. Binlerce yıldır devam eden geleneklerin unutulmaması adına pandemi sürecinde bir araya geldiklerini kaydeden Vali Sarıfakıoğulları, "Geleneklerimizi bu kez sembolik olarak devam ettireceğiz. İnşallah en kısa sürede bu salgın sona erer. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi geleneklerimizi büyük bir coşkuyla ve büyük katılımlarla hep beraber kutlarız" dedi.

'GİRESUN'DA SONA GELDİK'

Vali Sarıfakıoğulları, koronavirüs salgınını kısa sürede dünya genelinde atlatmayı istediklerini belirterek, "Son 16 gün içinde Giresun'da 2 vaka tespit ettik. Bu başarının arkasında vatandaşların kurallara uyması yatıyor. Kurallara uyan, hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Giresun olarak sonuna geldik. Biraz daha gayret ve sabredelim ve bu hastalığı hep beraber bertaraf edelim" diye konuştu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da konuşmasında, "Buruk da olsa şehrimizi temsilen yüzyıllardır devam eden festivalimizi yaşatmak için buradayız. Geleneğimizi unutturmamak için bu sıkıntılı süreçte de Aksu Deresi ile denizin buluştuğu yerdeyiz. Bu sıkıntılı sürecin bir an önce şehrimizden ve ülkemizden hasarsız bir şekilde bitmesini diliyorum. Daha güzel ve daha canlı şenliklerde buluşmak istiyoruz" dedi.

Vali Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Şenlikoğlu ve beraberindekiler, Aksu Deresi'ne 7 çift, 1 tek taş attı ardından da sacayaktan geçip, geleneği yaşattı.

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle Aksu Festivali etkinlikleri iptal edilse de dere kenarına gelen az sayıda kişi, çeşitli dileklerde bulundu. Engelli kızıyla birlikte Aksu Deresi kenarına gelen Erkan Çoban, "Virüsü dereye attım, gitti. Bizlerin geleneksel bayramı. Çocuğumuzu da getirdim. Bu sene şenlik olmadı ama biz geleneklerimizi yerine getirdik" diye konuştu.

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Kaynak: DHA