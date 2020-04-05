Giresun’da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Giresun'un Dereli ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Dereli ilçesi Çal köyünde N.Ş. (18) isimli kadın sürücünün kullandığı pat pat olarak tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan O.Ş. (12) isimli çocuk, devrilen aracın altına kalarak yaralandı. Dereli Devlet Hastanesine kaldırılan O.Ş., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA