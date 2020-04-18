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Giresun'da teleferik kızağının çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde teli kopan teleferiğin kızağının çarptığı çocuk hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Köyü'nde Mustafa Aslan'ın bahçeye gübre taşımak için kullandığı teleferiğin teli koptu. Teleferiğin kızağı, Aslan'ın 4 yaşındaki kızı...

Giresun'da teleferik kızağının çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde teli kopan teleferiğin kızağının çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Köyü'nde Mustafa Aslan'ın bahçeye gübre taşımak için kullandığı teleferiğin teli koptu.

Teleferiğin kızağı, Aslan'ın 4 yaşındaki kızı Ravza Gül Aslan'ın göğsüne çarptı.

Ağır yaralanan küçük kız, kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.



Kaynak: AA




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