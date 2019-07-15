Giresun'daki kazada ölen 6 kişiden 5'i toprağa verildi

GİRESUN'un Espiye ilçesi Karaovacık Yaylası'nda minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada dün hayatı kaybeden 6 kişiden 5'i toprağa verildi. Şenlikten dönen Tülay Aşkar (45) ile oğlu 13 yaşındaki Arda Aşkar'ın da hayatını kaybettiği kazada Arda'nın tüb bebek ikizi Anıl Aşkar'ın ise tedavisi sürüyor.

Kaza, dün ilçenin Karaovacık Yaylası yolunda meydana geldi. Yaylada 22'nci Karaovacık Otçu Göçü ve Yayla Şenliği'nden dönen Mustafa Ay (43) yönetimindeki 28 M 9338 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak Ericek köyü Yeşilvadi mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada Osman (80) ve Zekiye Yıldız (78), Tülay ve Arda Aşkar, Osman Kurt (55) ve Rina Setiwati Ay (37) hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte Mehmet Sağır (63), Anıl Aşkar (13), Calesin Aşkar (61) ve Fatma Ay (86) ise yaralandı.

Yaralıların tedavileri sürerken hayatını kaybeden 5 kişi toprağa verildi. Tülay Aşkar ile oğlu Arda Aşkar Espiye merkezde, Osman Yıldız ile eşi Zekiye Yıldız Güce ilçenin İlit köyünde, Osman Kurt ise Espiye'nin Ericek köyünde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü Mustafa Ay'ın eşi Endonezyalı Rina Setiwati'nin ise cenazesinin ne zaman toprağa verileceği henüz netleşmedi. Mustafa Ay ile Endonezyalı eşi Setwati 3 ay önce evlenmişti.

Bu arada kazada hayatını kaybeden Tülay Aşkar'ın ölen oğlu Arda ile yaralanan Anıl Aşkar'ın ikiz kardeş oldukları öğrenildi.

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DHA