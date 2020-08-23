Giresun'dan acı haber! Bir Jandarma'nın daha cansız bedeni bulundu

Giresun'da etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu araç, menfezin çökmesi sonucu dün dereye düştü. Bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 2. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bulundu. Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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BAKAN SOYLU DA ACI HABERİ VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir jandarmamızın daha naaşına ulaşıldı." dedi.

BAKANLAR İNCELEMELERDE BULUNDU

Bakan Kurum, bölgedeki incelemelerin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile gazetecilere açıklama yaptı.

Kentte 7 ilçede sel ve heyelan olaylarının meydana geldiğini vurgulayan Kurum, 3 ilçede hasarın boyutunun ağır olduğunu dile getirdi.

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17 YIKIK, 361 AZ HASARLI BİNA TESPİTİ YAPILDI

Doğankent, Dereli ve Yağlıdere ilçelerinin selden en çok etkilenen 3 ilçe olduğunu belirten Bakan Kurum,"Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi tüm bakanlıklar seferber oldular ve vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına yapılması gereken tüm çalışmaları aynı depremde ne yaptıysak burada da tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Hem altyapı hem üst yapı imalatlarımızın hasar tespitlerini yapmak amacıyla şu anda 45 ekibimiz sahada. Yaklaşık 90 kişiden oluşan ekibimiz hasar tespit çalışmalarını başlatmış durumdalar. Bu çerçevede 378 binanın hasar tespitinde, Doğankent'te 4 yıkık 200 az hasarlı, Dereli'de 3 yıkık 152 az hasarlı, yine Yağlıdere'de 10 yıkık 9 az hasarlı olmak toplamda 17 yıkık 361 az hasarlı bina tespiti yaptık. Tabii hasar tespit çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

31 BİNANIN BOŞALTILMA İŞLEMLERİ YAPILIYOR

Bakan Kurum, riskli binaların boşaltılacağını belirterek şunları kaydetti:

"Diğer taraftan hem sel hem heyelan sebebiyle dere güzergahında olan, heyelan riski altında olan alanlar var. Bu alanların tespitini yine bakanlarımızla birlikte yaptık. Bu çerçevede Dereli'de 20 adet binayı boşaltıyoruz. Doğakent'te 11 olmak üzere toplam 31 binanın boşaltma işlemini yapıyoruz."

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"VATANDAŞLARIMI GÜVENLİ ALANLARA TAŞIMIŞ OLACAĞIZ"

Kurum, sel nedeniyle mağdur olan vatandaşları, belediye ve kaymakamlık kanalıyla otellerde misafir edeceklerini anlatan belirterek şunları söyledi:

"Yine de afet riski taşımayan daha önce bizim konut yaptığımız alanın hemen yanında 200 tane Dereli'de, 150 tane de Doğankent’te yeni konutların inşasına hızlı bir şekilde başlayarak vatandaşlarımızı bu sağlam, güvenli alanlara taşımış olacağız."

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2 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK

Belediyelere ilk etapta 2 milyon liralık hibe desteği sağlayacaklarını aktaran Kurum,"Altyapı imalatlarını arkadaşlarımız inceliyor. Hem Dereli'de hem Doğankent'te hem de kısmen Yağlıdere'de zararlar var. Doğankent'te atık ve yağmur suyu hattını tamamen yeniliyoruz. Yaklaşık 5 milyon liralık altyapı hasarını İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla gidereceğiz. Yine Dereli ilçemizde 6 milyonluk altyapı hasarını karşılayacağız." şeklinde konuştu.