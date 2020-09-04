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  3. Giresun'dan acı haber! Selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Giresun'dan acı haber! Selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Giresun'un 22 Ağustos'ta yaşanan şiddetli yağışın ardından gerçekleşen sel ve heyelan felaketinde kaybolan 1’i asker 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz’ın cansız bedeni Harşit çayında olay yerinden 5 km ileride yapılan çalışmalar sonucunda bulundu.

Aşırı yağış nedeniyle gerçekleşen sel ve heyelan felaketinde can kaybının 11'e yükseldiği Giresun'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Selde kaybolan 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz’ın cansız bedeni Harşit Çayı içinde bulundu.

Giresun'dan acı haber! Selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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04 Eylül 2020 Cuma 13:46
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