Giresun'dan acı haber! Selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Giresun'un 22 Ağustos'ta yaşanan şiddetli yağışın ardından gerçekleşen sel ve heyelan felaketinde kaybolan 1’i asker 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz’ın cansız bedeni Harşit çayında olay yerinden 5 km ileride yapılan çalışmalar sonucunda bulundu.

Aşırı yağış nedeniyle gerçekleşen sel ve heyelan felaketinde can kaybının 11'e yükseldiği Giresun'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Selde kaybolan 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz’ın cansız bedeni Harşit Çayı içinde bulundu.

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