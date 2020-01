Giresun’dan depremzedelerin içini ısıtacak kampanya

Giresun'un Eynesil ilçesinden, deprem bölgesine her evden iki paket çay kampanyası başlatıldı.

Giresun'un Eynesil İlçesi S.S 26 Nolu Taşımacılar Koperatifi tarafından Elazığ ve Malatya'lı depremzedeler için " En azından içi ısınsın" çay kampanyası düzenledi.

Her evden iki paket çay kampanyasıyla ilgili ilçe halkına çağrıda bulunan S.S 26 Nolu Taşımacılar Koperatifi Başkanı Erdal Birol Bodur " Elazığ'daki deprem içimizi yaktı. Deprem ülkesiyiz ve bu gerçekle yaşamak zorundayız. Biz, depremzedelerimiz için kendi imkanlarımız doğrultusunda bir kampanya başlattık. Eynesil İlçemizden, her haneden 2 veya 3 paket çay diyoruz. Hiç bir şey yapamasak bile, oradaki insanların o soğukta bir bardak çayla içlerini ısıtabilecek olduğumuzu düşünüyoruz. Koopretifimize bağlı 25 araçla, sivil toplum kuruluşlarının ve devletimizin her türlü hizmetine hazırız. Depremzedelere gidecek olan yardımlara talibiz. Bu günden itibaren Eynesil İlçesinde böyle bir kampanya başlatmış bulunuyoruz. Çay paketlerini bize ulaştıramayan vatandaşlarımız bize bir "alo" demeleri yeterli olacaktır. Gerekiyorsa kapı kapı çay toplayarak bu kampanyayı yürüteceğiz. Eynesil ve Giresunlu vatandaşlarımızın duyarlı olduklarına inanıyoruz. Eynesilliler'in, İyinesil olarak bu kampanyada, Elazığlılar'ı bu acı günde yalnız bırakmayacak olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA