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  3. Giresun’dan kartpostallık görüntüler

Giresun’dan kartpostallık görüntüler

Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Doğu Karadeniz kıyısında da etkisini arttırarak sürdürüyor.

Giresun’dan kartpostallık görüntüler

Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Doğu Karadeniz kıyısında da etkisini arttırarak sürdürüyor.

Giresun'da 4 yıl aradan sonra yağan kar şehir merkezinde yer yer 30 santimetrenin üzerine çıktı. Yağan kara rağmen sokakların doluluğu ise dikkat çekti.

Kartpostallık görüntülerde ortaya çıkartan karın en fazla tadını ise çocuklar çıkardı.

Giresun’dan kartpostallık görüntüler

Giresun’dan kartpostallık görüntüler

Kaynak: İHA




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