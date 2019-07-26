Giresun’dan Tunceli’ye “Biz Anadoluyuz” gezisi

"Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Giresun'dan 50 öğrenci Tunceli'yi gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Giresun'dan 50 öğrenci öğretmenleri eşliğinde Tunceli'ye geldi. Kentte 3 gün kalan öğrenciler, tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı yakalarken, zipline, feribot gezisi, uçurtma şenliğine katıldı. Öğrenciler daha sonra Vali Tuncay Sonel ile birlikte tekne turu yapıp, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ı da ziyaret etti.

Öğrencileri Tunceli'de görüp misafir etmekten duydukları memnuniyeti aktaran Vali Tuncay Sonel, "Sizlerin Giresun'dan Tunceli'ye gelmenizi Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. Ailelerinize ve tüm Giresunlulara Tunceli'den selamlar götürün. İnşallah sizler üzerinden Tunceli ve Giresun illeri arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA