Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla şok etti! "Kocalarımla yaşıyorum"Son dakika! A Milli takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! TFF'den açıklama geldi!Teberrüz ne demek, TDK'ya göre Teberrüz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tuzlaspor 0-0 Bursaspor | MAÇ SONUCUGiresunspor 0-0 Konyaspor maçı canlı izle | MAÇ SONUCUYılport Samsunspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiGalatasaray - Alanyaspor maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linkiİngiltere'de yapılan araştırmaya göre: Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak!Whatsapp yeni özelliğini kullanıma sundu! Grup fotoğraflarına emoji eklenebilecek.Selin Ciğerci eski eşiyle barışma fikrine yeşil ışık yaktı: Daha 10 gün önce boşanmışlardı!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Giresunspor 0-0 Konyaspor maçı canlı izle | MAÇ SONUCU

Giresunspor 0-0 Konyaspor maçı canlı izle | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı başlıyor. Ligde sıralamaların yavaş yavaş belirlenmeye başladığı haftalarda takımlar kazanmak için sahaya çıkıyor. Bu kapsamda Giresunspor ile Konyaspor karşılaştı. Girdikleri pozisyonlardan yararlanamayan iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Giresunspor 0-0 Konyaspor maçı canlı izle | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Giresunspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. İki ekibin de kazanmak için sahaya çıktığı zorlu mücadelede girilen gol poziyonları iki takım adına da değerlendirilemeyince taraflar 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Bu sonuçla birlikte Giresunspor ligdeki ilk puanını alırken, Konyaspor da puanını 11'e yükselterek yenilmezlik serisini sürdürdü.

GİRESUNSPOR 0-0 KONYASPOR

66. dakikada Flavio'nun hatalı geri pasında top Ahmed Hassan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top sağ direkten döndü.

82. dakikada sağ kanattan Aziz Eraltay'ın ortasında ceza sahasında Balde topa gelişine vurdu. Kaleci Sehic üzerine gelen topu kontrol etti.

Maçta 90 dakikada gol sesi çıkmadı. Taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

44 yıl sonra Süper Lig'de mücadele eden GZT Giresunspor, bu sonuçla ligdeki ilk puanını elde etti.

 

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT