Giresunspor 0-0 Konyaspor maçı canlı izle | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de 5. hafta heyecanı başlıyor. Ligde sıralamaların yavaş yavaş belirlenmeye başladığı haftalarda takımlar kazanmak için sahaya çıkıyor. Bu kapsamda Giresunspor ile Konyaspor karşılaştı. Girdikleri pozisyonlardan yararlanamayan iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Giresunspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. İki ekibin de kazanmak için sahaya çıktığı zorlu mücadelede girilen gol poziyonları iki takım adına da değerlendirilemeyince taraflar 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Bu sonuçla birlikte Giresunspor ligdeki ilk puanını alırken, Konyaspor da puanını 11'e yükselterek yenilmezlik serisini sürdürdü.
GİRESUNSPOR 0-0 KONYASPOR
66. dakikada Flavio'nun hatalı geri pasında top Ahmed Hassan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top sağ direkten döndü.
82. dakikada sağ kanattan Aziz Eraltay'ın ortasında ceza sahasında Balde topa gelişine vurdu. Kaleci Sehic üzerine gelen topu kontrol etti.
Maçta 90 dakikada gol sesi çıkmadı. Taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
44 yıl sonra Süper Lig'de mücadele eden GZT Giresunspor, bu sonuçla ligdeki ilk puanını elde etti.