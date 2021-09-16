Giresunspor 0-0 Konyaspor maçı canlı izle | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Giresunspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. İki ekibin de kazanmak için sahaya çıktığı zorlu mücadelede girilen gol poziyonları iki takım adına da değerlendirilemeyince taraflar 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Bu sonuçla birlikte Giresunspor ligdeki ilk puanını alırken, Konyaspor da puanını 11'e yükselterek yenilmezlik serisini sürdürdü.

GİRESUNSPOR 0-0 KONYASPOR

66. dakikada Flavio'nun hatalı geri pasında top Ahmed Hassan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top sağ direkten döndü.

82. dakikada sağ kanattan Aziz Eraltay'ın ortasında ceza sahasında Balde topa gelişine vurdu. Kaleci Sehic üzerine gelen topu kontrol etti.

Maçta 90 dakikada gol sesi çıkmadı. Taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

44 yıl sonra Süper Lig'de mücadele eden GZT Giresunspor, bu sonuçla ligdeki ilk puanını elde etti.