Giresunspor 0 - 0 Samsunspor | MAÇ SONUCU

Liglere verilen milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. TFF 1. Lig'de sezonun 10. haftası Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak. Bu hafta oynanacak Giresunspor - Samsunspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Samsunspor deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 4 maçtır kaybetmiyor. Giresunspor, ligde son maçını kazanırken evinde oynadığı son maçı da kaybetti. Samsunspor, 16 puanla 4. sırada bulunuyor. Giresunspor ise 14 puanla 7. sırada bulunuyor. Peki, Giresunspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1. Lig'da 9. hafta maçında Giresunspor sahasında Yılport Samsunspor ile 21.11.2020 19:00'da karşılaştı. Giresun Atatürk - Giresun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Giresunspor - Yılport Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Heyecanlı maçın sonucunda Giresunspor, evinde Samsunspor ile 0 - 0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Giresunspor'da Hayrullah, sağ kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahasında bulunan Balde'nin vuruşunu kaleci Nurullah kornere çıkardı.

14. dakikada Giresunspor'da Hüsamettin sol kanattan getirdiği topu ceza sahasına gönderdi. Kaleci topu kornere çıkardı.

25. dakikada Giresunspor'da Nalepa orta sahadan getirdiği topu Balde'ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Balde'nin vuruşunda top kalecide kaldı.

30. dakikada Samsunspor'da Savicevic'in ceza sahası dışından çektiği şutta top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

33. dakikada Samsunspor'da sağ kanattan gelen topu alan Gökhan'ın kaleye çektiği şut az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

54. dakikada Giresunspor'da Balde, orta sahadan aldığı topu ceza sahası dışından kaleye gönderdi. Top kaleci Nurullah'da kaldı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan xx, Murat Altan xx, Mehmet Akıncık xx, Alkım Aksoy xx

Giresunspor: Tolgahan xx, Diarra xx, Hüsamettin xx, Mehmet xx, Eren xx (Uzodimma dk. 74 x), Nalepa xx (Erol Can dk. 88 ?), Balde xx (Milinkovic dk. 84 ?), Sadi xx, Sergio Antonio xx, Hayrullah xx, Caner Hüseyin xx

Yedekler: Onurcan xx, Arda xx, Sergen xx, Kerem xx, İshak xx, Muhammet Himmet xx, Fatih xx

Teknik Direktör: Ümit Şengül

Yılport Samsunspor: Nurullah xx, Caner xx, Veli xx, Guido Koçer xx (Ahmethan dk. 80 x), Savicevic xx (Rahman dk. 67 x), Gökhan xx (İlyas dk. 80 ?), Burak xx (Anane-Gyasi dk. 67 xx), Ferhat xx, Keren Can xx, Nadir xx, Erkam xx

Yedekler: Furkan xx, Yalçın xx, Erhan xx, Enes xx

Teknik Sorumlu: Gökhan Ceylani

Sarı Kartlar: Caner Arıcı, Ferhat Çulcuoğlu (Samsunspor), Hayrullah Bilazer, Sadi Karaduman, Anthony Uzodimma (Giresunspor)

Giresunspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Giresun Atatürk - Giresun

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Pakkan(hakem), Murat Altan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık(2. Yardımcı Hakem), R.alkım Aksoy(dördüncü Hakem)

Giresunspor

Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 22. Sadi Karaduman, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 68. İshak Doğan, 11. Marko Mılınkovıc, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 37. Kerem Kalafat, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 85. Fatih Yılmaz

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 2. Caner Arıcı, 4. Veli Çetin, 7. Guıdo Koçer, 10. Vukan Savıcevıc, 20. Gökhan Alsan, 24. Burak Çalık, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 39. Kerem Can Akyüz, 70. Nadir Çiftçi, 89. Erkam Reşmen

Yedekler

55. Furkan Köse, 6. Yalçın Kılınç, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 19. Ahmethan Köse, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 33. Rahman Buğra Çağıran, 48. Erhan Kartal, 77. Enes İslam İlkin

TFF 1. Lig 9.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 10 6 2 2 15 11 20 4 2 Tuzlaspor 8 5 3 0 17 8 18 9 3 İstanbulspor 9 5 2 2 16 8 17 8 4 Samsunspor 10 4 5 1 13 9 17 4 5 Adana Demirspor 8 4 3 1 15 7 15 8 6 Ankara Keçiörengücü 9 4 3 2 11 9 15 2 7 Giresunspor 9 4 3 2 12 11 15 1 8 Bursaspor 10 4 2 4 18 16 14 2 9 Akhisarspor 9 3 4 2 9 7 13 2 10 Balıkesirspor 9 4 1 4 11 13 13 -2 11 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 12 Altay 7 3 1 3 11 7 10 4 13 Ümraniyespor 9 2 3 4 10 16 9 -6 14 Boluspor 10 1 4 5 10 14 7 -4 15 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5 16 Bandırmaspor 9 1 2 6 6 14 5 -8 17 Ankaraspor 9 1 2 6 5 15 5 -10 18 Eskişehirspor 9 0 4 5 4 16 4 -12

TFF 1. Lig 9.Hafta Fikstür