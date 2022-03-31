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  3. Giresunspor 2- 2 Sivasspor | Maç sonucu | Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Giresunspor 2- 2 Sivasspor | Maç sonucu | Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Sivasspor ilk yarısını 39.dakikada Kayode, 44.dakikada Max Gradel'in attığı gollerle 2-0 önde kapattığı maçta Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımın gollerini 73. ve 80.dakikada Umut Nayir kaydetti.

Giresunspor 2- 2 Sivasspor | Maç sonucu | Gol düellosunda kazanan çıkmadı

30. dakikada GZT Giresunspor atağında, Diabate'nin çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda direk dibinde topu kontrol etti.

32. dakikada sol kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un arka direğe ortasında Yatabare topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

39. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına yerden ortasında kaleci Okan Kocuk ve savunmadaki Aziz Eraltay'dan seken ve Kayode'ye temas eden top, ağlara gitti: 0-1

44. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içerisinde boş pozisyondaki Gradel'in kafa vuruşunda, top köşeden ağlarla buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Detaylar gelecek... 

GİRESUNSPOR İLK 11

34. OKAN KOCUK
2. MAMADOU DIARRA
24. FLAVIO MEDEIROS DA SILVA
8. HAMIDOU TRAORE
16. AZİZ ERALTAY
17. MEHMET UMUT NAYİR
21. MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
22. FRANCISCO LEONEL LIMA SILVA MACHADO
25. ALEXIS RAFAEL PEREZ FONTANILLA
77. HAYRULLAH BİLAZER
18. FOUSSENI DIABATE

SİVASSPOR İLK 11

35. ALİ ŞAŞAL VURAL
3. UĞUR ÇİFTÇİ
6. DIMITRIOS GOUTAS
7. MAX ALAIN GRADEL
8. OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE
9. MUSTAPHA YATABARE
17. ERDOĞAN YEŞİLYURT
23. FREDRIK STENSOE ULVESTAD
37. HAKAN ARSLAN
76. FAYCAL FAJR
88. CANER OSMANPAŞA

Bölge Gündem Editör Ekibi
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