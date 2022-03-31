Giresunspor 2- 2 Sivasspor | Maç sonucu | Gol düellosunda kazanan çıkmadı Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Sivasspor ilk yarısını 39.dakikada Kayode, 44.dakikada Max Gradel'in attığı gollerle 2-0 önde kapattığı maçta Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımın gollerini 73. ve 80.dakikada Umut Nayir kaydetti.

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30. dakikada GZT Giresunspor atağında, Diabate'nin çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda direk dibinde topu kontrol etti. 32. dakikada sol kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un arka direğe ortasında Yatabare topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 39. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına yerden ortasında kaleci Okan Kocuk ve savunmadaki Aziz Eraltay'dan seken ve Kayode'ye temas eden top, ağlara gitti: 0-1 44. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içerisinde boş pozisyondaki Gradel'in kafa vuruşunda, top köşeden ağlarla buluştu: 0-2 Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Detaylar gelecek... GİRESUNSPOR İLK 11 34. OKAN KOCUK

2. MAMADOU DIARRA

24. FLAVIO MEDEIROS DA SILVA

8. HAMIDOU TRAORE

16. AZİZ ERALTAY

17. MEHMET UMUT NAYİR

21. MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

22. FRANCISCO LEONEL LIMA SILVA MACHADO

25. ALEXIS RAFAEL PEREZ FONTANILLA

77. HAYRULLAH BİLAZER

18. FOUSSENI DIABATE SİVASSPOR İLK 11 35. ALİ ŞAŞAL VURAL

3. UĞUR ÇİFTÇİ

6. DIMITRIOS GOUTAS

7. MAX ALAIN GRADEL

8. OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE

9. MUSTAPHA YATABARE

17. ERDOĞAN YEŞİLYURT

23. FREDRIK STENSOE ULVESTAD

37. HAKAN ARSLAN

76. FAYCAL FAJR

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