Giresunspor 3-1 Fatih Karagümrük | Maç Sonucu, özeti
Süper Lig'in 15. haftasında Giresunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Giresunspor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmanın ikinci yarısında geri dönerek maçı 3-1 kazandı.
Süper Lig'in 15. haftasında Giresunspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 28. dakikada A. Pesic'in golüyle 1-0 öne geçen deplasman ekibi, ikinci yarıda Giresunspor'da Balde ve Doukara'nın (2) gollerine engel olamadı. Bu sonuçla birlikte çıkışını sürdüren Karadeniz ekibi puanını puanını 19'a yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 22 puanda kaldı.
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