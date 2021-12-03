Son dakika: 5 Aralık 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuSüper Lig: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiTFF 1. Lig: Denizlispor - Bursaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiTamirat yapan tesisatçı buldu! Kilise duvarından çıktı, şaşkınlığını gizleyemediTBB Başkanı Erinç Sağkan kimdir? | Erinç Sağkan nereli ve kaç yaşında?Giresunspor 3-1 Fatih Karagümrük | Maç Sonucu, özetiTFF 1. Lig: Altınordu 0 - 2 SamsunsporSon dakika | Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan olduCumhurbaşkanı Erdoğan, 6-7 Aralık tarihlerinde Katar'a resmi ziyarette bulunacakSon Dakika | Bakan Koca, 20-26 Kasım haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı! İşte vaka sayıları en çok artan 10 il
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Giresunspor 3-1 Fatih Karagümrük | Maç Sonucu, özeti

Giresunspor 3-1 Fatih Karagümrük | Maç Sonucu, özeti

Süper Lig'in 15. haftasında Giresunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Giresunspor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmanın ikinci yarısında geri dönerek maçı 3-1 kazandı.

Giresunspor 3-1 Fatih Karagümrük | Maç Sonucu, özeti

Süper Lig'in 15. haftasında Giresunspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 28. dakikada A. Pesic'in golüyle 1-0 öne geçen deplasman ekibi, ikinci yarıda Giresunspor'da Balde ve Doukara'nın (2) gollerine engel olamadı. Bu sonuçla birlikte çıkışını sürdüren Karadeniz ekibi puanını puanını 19'a yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 22 puanda kaldı.

Maçın özetini izlemek için Giresunspor 3-1 Fatih Karagümrük Maç özeti linkine tıklayabilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT