Giresunspor 3-1 Fatih Karagümrük | Maç Sonucu, özeti

Süper Lig'in 15. haftasında Giresunspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 28. dakikada A. Pesic'in golüyle 1-0 öne geçen deplasman ekibi, ikinci yarıda Giresunspor'da Balde ve Doukara'nın (2) gollerine engel olamadı. Bu sonuçla birlikte çıkışını sürdüren Karadeniz ekibi puanını puanını 19'a yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 22 puanda kaldı.

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