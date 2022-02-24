Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış Baskı İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıHeyhey ne demek, TDK'ya göre Heyhey kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! Putin rahat durmuyor! Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti!BB Erzurumspor – Ankaragücü maçı canlı izle | BB Erzurumspor – Ankaragücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiAlanyaspor – Konyaspor maçı canlı izle | Alanyaspor – Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiSon dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksi açıkladı! "Ukrayna heyeti Belerus'a gidiyor!"Hatayspor – Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Hatayspor – Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkiÜmraniyespor 3–1 Samsunspor | Maç sonucu, özetiBandırmaspor 1–0 Adanaspor | Maç sonucu, özetiAltay 3–2 Gaziantep FK | Maç sonucu, özeti
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Giresunspor 3–1 Göztepe | Maç sonucu, özeti

Giresunspor 3–1 Göztepe | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Giresunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta kazanan taraf 3-1'lik skorla Giresunspor oldu.

Giresunspor 3–1 Göztepe | Maç sonucu, özeti

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 27. dakikada Umut Nayir, 51'de Alexis Perez ve 69. dakikada Muhammed Gümüşkaya attı. 

Konuk ekibin tek golü 75. dakikada Di Santo'dan geldi.

Bu sonucun ardından 6 hafta sonra kazanan Giresunspor puanını 29' yükselterek düşme hattının bir sıra üstüne çıktı. Sahadan puansız ayrılan Göztepe ise 27 puanda 17. sırada kaldı. 

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT