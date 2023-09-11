Giresunspor adalet istiyor

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Giresunspor'un mali yolsuzluklarla alakalı hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı'na sunulan dosyalarının işleme alınmasını istediklerini söyledi.

Giresunspor'u yaşatmak ve şeffaf bir anlayışla yönetmek için yola çıktıklarını kaydeden Başkan Nahid Ramazan Yamak, açıklamalarda bulundu. Yamak, "Göreve geldiğimizde birikmiş borçları olan, ekonomik anlamda yıpranmış, futbolcu ödemeleri aksamış, iki dönem transfer yasağı olan bir tablo ile kulübü devraldık. Giresunspor'umuz ciddi bir uçurumun kenarındadır. Bu zorlukla mücadele ederken şunu iyi biliyoruz ki ya uçurumdan aşağı düşeceğiz ya da küllerimizden yeniden doğarak yolumuza devam edeceğiz. Karanlıklarla dolu bu yolda terimizin son damlasına kadar birlikte savaşmak ve Giresunspor'umuzu asla yalnız bırakmamak üzere buradayız" dedi.

"Mücadeleyi asla bırakmayacağız"

Başkan Yamak, kulübün haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz hukuki olarak Giresunspor'umuzun haklarını savunmaya devam etmek için, kulübümüzün çıkarlarını her ne pahasına olursa olsun savunmak için bu onurlu mücadeleyi bırakmayacağız. Pırlanta gibi gençleri yetiştirmek, gelecek yeni jenerasyonlara örnek olmak, Giresunspor'umuzu hem oyuncu yetiştiren hem de yarışan bir kulüp haline getirmek için bırakmayacağız. Çünkü biz bu armayı yürekten seviyoruz. Dün de bu arma için mücadele ettik bugün de ediyoruz ve yarın da edeceğiz. Bizim Giresunspor'un iyi olmasından başka hedefimiz olmadığı için bırakmayacağız. Bu davada bizlerle birlikte yürüyenler ile kulübümüzün ilelebet yaşaması için mücadelemize devam etmek için bırakmayacağız. Biz Giresunspor'umuzu kurumsal bir yapıyla kendi ayakları üzerinde durabildiği yarınlara kavuşturmak için bırakmayacağız" diye konuştu.

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"İki elim yakanızda olacak haberiniz olsun"

Giresunspor'da mali yolsuzluklarla alakalı hazırlanan ve İçişleri Bakanlığına sunulan dosyaların işleme alınmasını istediklerini kaydeden Nahid Yamak, "Giresunspor Kulübünü zenginleşme ya da reklam için kullanılan bir yer olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Giresunspor'a gelen ve kulübümüz için harcanan her bir kuruşun hesabını verilebileceği şekilde şeffaf bir yönetim anlayışıyla yöneteceğimizi şahsım ve yönetim kurulumuz adına tüm camiamıza taahhüt ediyorum. Kulübümüz dönemimizde kişilerin zenginleşeceği veya kişisel reklam aracı olarak kullanacağı bir yer olmayacaktır. Kongreye gelemeyenlere söylüyorum, gelseydiniz arkadaşlar, aday olsaydınız, neden gelmediniz? Toplum içine çıkamayacağınız yolsuzlukları yapmasaydınız. İki elim yakanızda olacak haberiniz olsun. Biz Türk Adaletine güveniyoruz. Özellikle Giresunspor'un mali olarak yolsuzluklarla alakalı hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı'na sunulan dosyaların işleme alınmasını istiyoruz. Türk Adaletine olan inancımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)