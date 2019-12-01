Giresunspor - Adana Demirspor: 1-0

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Oğuz Terzi (xx), Soner Maraş (xx)

GİRESUNSPOR: Adriano Fachini (xxx), Uğur Akdemir (xxx), Ahmet Kesim (xxx), Numan (xxx), Muhammed Bayır (xxx), Renan Foguinho (xxx), Michel Landel (xx), Bekir (xxx), Cristian Tanase (Dk. 17 Del Valle xxx), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 85 Özgür Can), Raul Rusescu (xx) (Dk. 78 Mehmet xx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx), Emre (xx), Semih (xx), Adil (xx), Joher Rassoul (xx), Hamidou Traore (xx), Sinan (xx) (Dk. 77 Aosman x), Vedat Bora (x) (Dk. 46 Oleksandr xx), Berk (x), Jakup Kosecki (x) (Dk. 69 Levent x), Samed Ali (x)

SARI KARTLAR: Landel, Del Valle, Uğur Akdemir (Giresunspor), Oleksandr (Adana Demirspor)

GOLLER: Dk. 19 Raul Rusescu (Giresunspor)

TFF 1'inci Lig'de Giresun'da yoğun yağmur altında oynanan maçta Giresunspor, Adana Demirspor'u ilk yarıda attığı golle 1-0 yendi.

19'uncu dakikada Giresunspor ilk tehlikeli atağında golü buldu. Orta alanda topu kapan Bekir bekletmeden pasını Rusescu'ya aktardı. Sol içten ceza sahasına giren Raul Rusescu, sert ve isabetli vurarak fileleri havalandırdı: 1-0

24'üncü dakikada Kosecki'nin pasıyla topla buluşan Sinan'ın sert şutunda kalesinde iyi yer tutan Adriano gole izin vermedi.

29'uncu dakikada sol kanattan Kosecki ceza sahasına ortaladı. Samed Ali topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda Adriano topa sahip oldu.

40'ıncı dakikada Renan'ın sağ kanattan ortaladığı top kaygan zeminde arka direkte Del Valle'nin önünde kaldı. Del Valle vücut çalımıyla Semih'ten kurtuldu, vuruşunda top çok az farkla yandan auta çıktı.

44'üncü dakikada Berk topu Uğur'dan kaptı ve bekletmeden pasını Kosecki'ye aktardı. Kosecki bir anda kaleci Adriano ile karşı karşıya kaldı. Kosecki'nin vuruşunda Adriano gole izin vermedi.

49'uncu dakikada Samed Ali'nin vuruşunda Numan tehlikenin büyümesine izin vermedi ve meşin yuvarlağı kornere yolladı.

54'üncü dakikada Oleksandr, Ahmet İlhan'ı düşürünce hakem serbest vuruş noktasını gösterdi. Atışı Del Valle kullandı. Numan arka direğe indirdi ama Ahmet İlhan'dan önce kapanan savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

58'inci dakikada Kosecki yakın kale direği önünde topu kafayla yere indirdi. Oleksandr, Numan ile girdiği ikili mücadele de yerde kaldı. Hakem Doman müdahalenin topa olduğunu söyledi ve pozisyonu devam ettirdi.

82'nci dakikada Mehmet sağ kanattan ortaladı, Ahmet İlhan penaltı noktasında kafayı vurdu fakat top üstten auta çıktı.

83'üncü dakikada orta sahadan atılan derinlemesine pasla ceza sahasına giren Berk Yıldız'ın sert şutu üst direkten geri geldi ve sonrasında tehlike uzaklaştırıldı.

87'nci dakikada Mehmet Taş sağ kanattan ceza sahasına girdi ve Adil'in müdahalesiyle yerde kaldı Giresunsporlu oyuncular penaltı beklerken hakem Turgut Doman bir kez daha pozisyona devam kararı verdi.

Maçı Giresunspor 1-0 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA