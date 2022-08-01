Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 1. Hafta maçlarıyla başlayacak. Bu kapsamda Giresunspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Giresunspor–Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 1.haftasındaki Giresunspor - Adana Demirspor maçı 7 Ağustos 2022 Pazar günü Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 19.15'te başlayacak.

Maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.