Nehir Erdoğan Renan Kaleli aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü!Adanaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Eski CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard'dan üst üste 2 galibiyetSokağa çıkma yasağı başladı! İstanbul'da yollarda kimse kalmadıTrabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 12 Aralık CumartesiFenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giresunspor ve Adana Demirspor , TFF 1. Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geliyor. Peki, Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanıyor. Haftanınikinci maç gününde oynanacak Giresunspor - Adana Demirspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Haftanın en dikkat çekici maçları arasında yer alacak olan mücadeleyi milyonlarca futbolsever bekliyor. Bu sezon ligde, 13 maça çıkan Giresunspor, 23 puanla 4. sırada bulunuyor. Adana Demirspor ise 12 maçta 22 puan toplayarak ligin 5. basamağında yer aldı. Bu ligde Giresunspor toplamda 6 maçtır kaybetmiyor. Adana Demirspor, son deplasman maçında Keçiörengücü'ne 1-0 kaybetti. Peki, Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanıyor. Ligde, Giresunspor, Adana Demirspor'u evinde ağırlıyor. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 13 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Giresunspor - Adana Demirspor maçı da, Pazar günü saat 19.00'da TRT Spor ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından naklen izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT