TFF 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanıyor. Haftanınikinci maç gününde oynanacak Giresunspor - Adana Demirspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Haftanın en dikkat çekici maçları arasında yer alacak olan mücadeleyi milyonlarca futbolsever bekliyor. Bu sezon ligde, 13 maça çıkan Giresunspor, 23 puanla 4. sırada bulunuyor. Adana Demirspor ise 12 maçta 22 puan toplayarak ligin 5. basamağında yer aldı. Bu ligde Giresunspor toplamda 6 maçtır kaybetmiyor. Adana Demirspor, son deplasman maçında Keçiörengücü'ne 1-0 kaybetti. Peki, Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanıyor. Ligde, Giresunspor, Adana Demirspor'u evinde ağırlıyor. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 13 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Giresunspor - Adana Demirspor maçı da, Pazar günü saat 19.00'da TRT Spor ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından naklen izlenebilecek.