TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları başlıyor. Hafta içi oynanacak maçların arasında Giresunspor ile Adanaspor maçı bulunuyor. Galibiyet için sahaya çıkacak olan iki takımda, 3 puan almak istiyor. Bu sezon ligde 5 maç sonunda 9 puana ulaşan Adanaspor, 5. sırada yer alıyor. Giresunspor ise 5 maçın sonunda 8 puana sahip oldu ve 9. sırada yerini aldı. Peki, Giresunspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Giresunspor - Adanaspor maçı, Giresun Atatürk Stadyumu'nda 21 Ekim Çarşamba günü saat 13:30'da başlayacak. Karşılaşmanın orta hakemliğini Onur Özütoprak üstlenecek. Onur Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Giresunspor - Adanaspor mücadelesi de 21 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.