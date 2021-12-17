Kanal D canlı yayın Arka Sokaklar 608. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm Youtube izleShow TV canlı yayın Aziz 7. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm Youtube izleTV8 canlı yayın Kırmızı Oda 56. bölüm full, tek parça izle | Kırmızı Oda son bölüm Youtube izleLYY Telekominasyon AŞ kimin? | Türk Telekom hisseleri satılıyor mu? | Türkiye Varlık Fonu kimin?FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 26.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam dizisi son bölüm izle YouTubeStar TV Kaderimin Oyunu 3. bölüm canlı, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm Youtube izleSon dakika: 17 Aralık 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuDolar kuru düşer mi 17 Aralık 2021? Dolar kuru ne zaman düşer 17 Aralık 2021?Stent ne demek, TDK'ya göre Stent kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Demirtaş'tan skandal sözler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Giresunspor - Altay maçı canlı izle | Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Giresunspor - Altay maçı canlı izle | Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Süper Lig'de 17. hafta maçında Giresunspor, on 9 lig maçında galibiyeti olmayan Altay'ı ağırlayacak. Bu kapsamda maçı canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar internette arama yapmaya başladı. İşte Giresunspor - Altay maçı canlı izle | Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki ve detaylar...

Giresunspor - Altay maçı canlı izle | Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Süper Lig'de 17. hafta maçında Giresunspor, on 9 lig maçında galibiyeti olmayan Altay'ı ağırlayacak. Bu kapsamda maçı canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar internette arama yapmaya başladı. İşte Giresun - Altay maçı canlı izle | Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki ve detaylar...

GİRESUNSPOR-ALTAY MAÇI CANLI İZLE

Giresunspor Çotanak Stadı'nda Altay ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Altay ile GZT Giresunspor, Süper Lig'de en son 1976-1977 sezonunda birlikte mücadele etti. Geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Altay, 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. Giresun'daki 6 maçta galibiyeti bulunmayan Altay, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galibiyete hasret 9 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen İzmir temsilcisi bu kritik maçla beraber kötü seriye son vermek için sahaya çıkacak. Giresun ise Adana deplasmanında yaşadığı yenilgiyi iç sahada telafi etmeye çalışacak.

BEİN SPORTS HD 1 CANLI İZLE LİNKİ

Ligde 9 maçtır galip gelemeyen Altay, 17. haftaya 18 puanla 16. sırada girdi. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Eric Björkander de hafta için takımla çalışmalara katıldı. Giresunspor'da ise Erol Can dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. M

Giresunspor - Altay maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. 

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GİRESUNSPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE

GİRESUNSPOR - ALTAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Giresunspor - Altay maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Ali Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev alacak.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
24
1
24
24
24
25
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT