Giresunspor - Altay maçı canlı izle | Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Süper Lig'de 17. hafta maçında Giresunspor, on 9 lig maçında galibiyeti olmayan Altay'ı ağırlayacak. Bu kapsamda maçı canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar internette arama yapmaya başladı. İşte Giresun - Altay maçı canlı izle | Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki ve detaylar...

GİRESUNSPOR-ALTAY MAÇI CANLI İZLE

Giresunspor Çotanak Stadı'nda Altay ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Altay ile GZT Giresunspor, Süper Lig'de en son 1976-1977 sezonunda birlikte mücadele etti. Geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Altay, 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. Giresun'daki 6 maçta galibiyeti bulunmayan Altay, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galibiyete hasret 9 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen İzmir temsilcisi bu kritik maçla beraber kötü seriye son vermek için sahaya çıkacak. Giresun ise Adana deplasmanında yaşadığı yenilgiyi iç sahada telafi etmeye çalışacak.

BEİN SPORTS HD 1 CANLI İZLE LİNKİ

Ligde 9 maçtır galip gelemeyen Altay, 17. haftaya 18 puanla 16. sırada girdi. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Eric Björkander de hafta için takımla çalışmalara katıldı. Giresunspor'da ise Erol Can dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. M

Giresunspor - Altay maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GİRESUNSPOR - ALTAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Giresunspor - Altay maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Ali Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev alacak.