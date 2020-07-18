TFF 1. Lig'in 34. haftasında Giresunspor-Altay'ı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Hatay'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkacak ilk takım belli olmuştu. Zorlu mücadelede ligde iddiası bulunmayan Giresunspor, play-off mücadelesi veren Altay'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Giresunspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

GİRESUNSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak olan karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Orta hakem Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını, Soner Maraş ve Anıl Usta yapacak. İki takım arasındaki maç, koronavirüs salgını önlemleri dolayısıyla seyircisiz olarak oynanacak.

GİRESUNSPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor-Altay, mücadelesi 17.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORT MAX HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor: Onurcan Piri, Berkan Yıldırım, Foguinho, Himmet Ertürk, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Güven, Mehmet Taş, Milinkovic, Del Valle, Veysel Karani Ünal, Rusescu

Altay: Cihan Topaloğlu, Abdülhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Özgür Özkaya, Tavares, Turgut Doğan Şahin, Putsilla, Kerem Avcı, Andreas Tatos, Paixao