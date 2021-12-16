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Giresunspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Giresunspor ile Altay takımları karşılaşacak. Peki Giresunspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cevaplara haberimizde yer verdik...

Giresunspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de mücadele hız kesmeden sürüyor. Heyecan dolu ligin 17. hafta karşılaşmasında Giresunspor , evinde Altay ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimizin bu zorlu müsabakasını izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Giresunspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Sorularını araştırıyor. O sorulara ilişkin cevaplara haberimizde yer verdik...

GİRESUNSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor - Altay maçı 17 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

GİRESUNSPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA? 

Giresunspor - Altay maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. 

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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