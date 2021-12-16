Giresunspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Giresunspor ile Altay takımları karşılaşacak. Peki Giresunspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cevaplara haberimizde yer verdik...
Spor Toto Süper Lig'de mücadele hız kesmeden sürüyor. Heyecan dolu ligin 17. hafta karşılaşmasında Giresunspor , evinde Altay ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimizin bu zorlu müsabakasını izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Giresunspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Sorularını araştırıyor. O sorulara ilişkin cevaplara haberimizde yer verdik...
GİRESUNSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Giresunspor - Altay maçı 17 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
GİRESUNSPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Giresunspor - Altay maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.