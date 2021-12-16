Spor Toto Süper Lig'de mücadele hız kesmeden sürüyor. Heyecan dolu ligin 17. hafta karşılaşmasında Giresunspor , evinde Altay ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimizin bu zorlu müsabakasını izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Giresunspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Sorularını araştırıyor. O sorulara ilişkin cevaplara haberimizde yer verdik...

GİRESUNSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor - Altay maçı 17 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

GİRESUNSPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Altay maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.