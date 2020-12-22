Giresunspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 13. hafta maçında Giresunspor, Altınordu ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 13. hafta maçında Giresunspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Giresunspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 13. hafta maçında Giresunspor sahasında Altınordu ile 21.12.2020 19:00'da karşılaştı. Giresun Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Giresunspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Giresunspor Altınordu Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Giresun Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.12.2020 19:00
Giresunspor Altınordu Maçının Hakemleri
Burak Şeker(hakem), Hakan Karabalcık(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Bayar(dördüncü Hakem)
Giresunspor İlk 11
1. Onurcan Piri, 77. Hayrullah Bilazer, 35. Sergen Piçinciol, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 28. Erol Can Akdağ, 14. Mıchal Jan Nalepa, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 99. Caner Hüseyin Bağ, 17. Ibrahıma Balde
Yedekler
33. Göktan Cörüt, 37. Kerem Kalafat, 4. Arda Kılıç, 85. Fatih Yılmaz, 68. İshak Doğan, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 20. Alperen Aydın, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 7. Abdou Razack Traore, 19. Yasin Ozan
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 3. Ufuk Budak, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 20. Kahraman Demirtaş, 90. Sinan Osmanoğlu, 9. Ahmet İlhan Özek, 8. Oğulcan Ülgün, 10. Ahmet Dereli, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu
Yedekler
16. Mertcan Dağlı, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 25. Birhan Vatansever, 48. Polat Abay, 82. Emre Oymak, 88. Yusuf Can Esendemir, 94. Enis Destan
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 13.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|15
|8
|5
|2
|21
|13
|29
|8
|2
|Ankara Keçiörengücü
|15
|8
|3
|4
|22
|12
|27
|10
|3
|Samsunspor
|15
|7
|6
|2
|20
|14
|27
|6
|4
|Tuzlaspor
|14
|8
|3
|3
|23
|19
|27
|4
|5
|Altınordu
|15
|8
|3
|4
|21
|18
|27
|3
|6
|Altay
|14
|8
|2
|4
|26
|13
|26
|13
|7
|Adana Demirspor
|14
|7
|4
|3
|25
|13
|25
|12
|8
|İstanbulspor
|13
|6
|4
|3
|22
|15
|22
|7
|9
|Bursaspor
|15
|6
|3
|6
|28
|26
|21
|2
|10
|Bandırmaspor
|15
|5
|3
|7
|18
|18
|18
|0
|11
|Ümraniyespor
|15
|4
|5
|6
|15
|22
|17
|-7
|12
|Menemenspor
|14
|3
|6
|5
|16
|20
|15
|-4
|13
|Balıkesirspor
|14
|4
|3
|7
|16
|22
|15
|-6
|14
|Boluspor
|14
|3
|4
|7
|13
|16
|13
|-3
|15
|Akhisarspor
|14
|3
|4
|7
|12
|21
|13
|-9
|16
|Adanaspor
|11
|3
|3
|5
|14
|15
|12
|-1
|17
|Ankaraspor
|14
|2
|3
|9
|8
|22
|9
|-14
|18
|Eskişehirspor
|15
|0
|6
|9
|9
|30
|6
|-21
TFF 1. Lig 13.Hafta Fikstür
|07.01.2020
|İstanbulspor
|Balıkesirspor
|11.01.2020
|Akhisarspor
|Adanaspor
|08.12.2020
|Samsunspor
|1-1
|Menemenspor
|08.12.2020
|Eskişehirspor
|0-2
|Tuzlaspor
|08.12.2020
|Bandırmaspor
|1-2
|Bursaspor
|09.12.2020
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Giresunspor
|09.12.2020
|Altay
|3-0
|Osmanlıspor FK
|09.12.2020
|Adana Demirspor
|1-1
|Altınordu
|10.12.2020
|Ümraniyespor
|0-2
|Boluspor