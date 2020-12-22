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Giresunspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 13. hafta maçında Giresunspor, Altınordu ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Giresunspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 13. hafta maçında Giresunspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Giresunspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 13. hafta maçında Giresunspor sahasında Altınordu ile 21.12.2020 19:00'da karşılaştı. Giresun Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Giresunspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Giresunspor Altınordu Maçının Özeti için Tıklayın

Giresunspor Altınordu Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Giresun Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.12.2020 19:00

Giresunspor Altınordu Maçının Hakemleri

Burak Şeker(hakem), Hakan Karabalcık(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Bayar(dördüncü Hakem)

GİRESUNSPORGiresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 77. Hayrullah Bilazer, 35. Sergen Piçinciol, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 28. Erol Can Akdağ, 14. Mıchal Jan Nalepa, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 99. Caner Hüseyin Bağ, 17. Ibrahıma Balde

Yedekler

33. Göktan Cörüt, 37. Kerem Kalafat, 4. Arda Kılıç, 85. Fatih Yılmaz, 68. İshak Doğan, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 20. Alperen Aydın, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 7. Abdou Razack Traore, 19. Yasin Ozan

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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ALTINORDUAltınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 3. Ufuk Budak, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 20. Kahraman Demirtaş, 90. Sinan Osmanoğlu, 9. Ahmet İlhan Özek, 8. Oğulcan Ülgün, 10. Ahmet Dereli, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 25. Birhan Vatansever, 48. Polat Abay, 82. Emre Oymak, 88. Yusuf Can Esendemir, 94. Enis Destan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 13.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor158522113298
2Ankara Keçiörengücü1583422122710
3Samsunspor157622014276
4Tuzlaspor148332319274
5Altınordu158342118273
6Altay1482426132613
7Adana Demirspor1474325132512
8İstanbulspor136432215227
9Bursaspor156362826212
10Bandırmaspor155371818180
11Ümraniyespor15456152217-7
12Menemenspor14365162015-4
13Balıkesirspor14437162215-6
14Boluspor14347131613-3
15Akhisarspor14347122113-9
16Adanaspor11335141512-1
17Ankaraspor142398229-14
18Eskişehirspor150699306-21

TFF 1. Lig 13.Hafta Fikstür

07.01.2020İstanbulsporBalıkesirspor
11.01.2020AkhisarsporAdanaspor
08.12.2020Samsunspor1-1Menemenspor
08.12.2020Eskişehirspor0-2Tuzlaspor
08.12.2020Bandırmaspor1-2Bursaspor
09.12.2020Ankara Keçiörengücü0-1Giresunspor
09.12.2020Altay3-0Osmanlıspor FK
09.12.2020Adana Demirspor1-1Altınordu
10.12.2020Ümraniyespor0-2Boluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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