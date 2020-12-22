Giresunspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 13. hafta maçında Giresunspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Giresunspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 13. hafta maçında Giresunspor sahasında Altınordu ile 21.12.2020 19:00'da karşılaştı. Giresun Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Giresunspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Giresunspor Altınordu Maçının Özeti için Tıklayın Giresunspor Altınordu Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Giresun Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.12.2020 19:00

Giresunspor Altınordu Maçının Hakemleri

Burak Şeker(hakem), Hakan Karabalcık(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Bayar(dördüncü Hakem)

Giresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 77. Hayrullah Bilazer, 35. Sergen Piçinciol, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 28. Erol Can Akdağ, 14. Mıchal Jan Nalepa, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 99. Caner Hüseyin Bağ, 17. Ibrahıma Balde

Yedekler

33. Göktan Cörüt, 37. Kerem Kalafat, 4. Arda Kılıç, 85. Fatih Yılmaz, 68. İshak Doğan, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 20. Alperen Aydın, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 7. Abdou Razack Traore, 19. Yasin Ozan

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 3. Ufuk Budak, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 20. Kahraman Demirtaş, 90. Sinan Osmanoğlu, 9. Ahmet İlhan Özek, 8. Oğulcan Ülgün, 10. Ahmet Dereli, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 25. Birhan Vatansever, 48. Polat Abay, 82. Emre Oymak, 88. Yusuf Can Esendemir, 94. Enis Destan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 13.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 15 8 5 2 21 13 29 8 2 Ankara Keçiörengücü 15 8 3 4 22 12 27 10 3 Samsunspor 15 7 6 2 20 14 27 6 4 Tuzlaspor 14 8 3 3 23 19 27 4 5 Altınordu 15 8 3 4 21 18 27 3 6 Altay 14 8 2 4 26 13 26 13 7 Adana Demirspor 14 7 4 3 25 13 25 12 8 İstanbulspor 13 6 4 3 22 15 22 7 9 Bursaspor 15 6 3 6 28 26 21 2 10 Bandırmaspor 15 5 3 7 18 18 18 0 11 Ümraniyespor 15 4 5 6 15 22 17 -7 12 Menemenspor 14 3 6 5 16 20 15 -4 13 Balıkesirspor 14 4 3 7 16 22 15 -6 14 Boluspor 14 3 4 7 13 16 13 -3 15 Akhisarspor 14 3 4 7 12 21 13 -9 16 Adanaspor 11 3 3 5 14 15 12 -1 17 Ankaraspor 14 2 3 9 8 22 9 -14 18 Eskişehirspor 15 0 6 9 9 30 6 -21

TFF 1. Lig 13.Hafta Fikstür