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Giresunspor- Ankaraspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'in 22.haftasında Giresunspor- Ankaraspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyenler Giresunspor- Ankaraspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle başlığıyla aramalarda bulunuyor.

Giresunspor- Ankaraspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'de zirvede yer alan Giresunspor, ligin 17.sırasında yer alan Ankaraspor'u konuk ediyor. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 16.00'da başladı. Maçı Çağdaş Atay yönetiyor. 

GİRESUNSPOR - ANKARASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Diarra, Hüsamettin, Mehmet, Nalepa, Serginho, Eren, Caner Hüseyin, Balde.

Ankaraspor:  Tomas, Levent Gülen, Ercan, Mudimo, Ali, Doğukan, Tevfik, Halil İbrahim, Mahmut, Marcus Pedersen, Olatunbosun.

GİRESUNSPOR - ANKARASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN 

Giresunspor ile Ankaraspor arasında oynanan mücadeleyi TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.

GİRESUNSPOR- ANKARASPOR MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Tayfun Altuntaş
Editör
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