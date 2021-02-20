Giresunspor- Ankaraspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Lig'in 22.haftasında Giresunspor- Ankaraspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyenler Giresunspor- Ankaraspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle başlığıyla aramalarda bulunuyor.
TFF 1.Lig'de zirvede yer alan Giresunspor, ligin 17.sırasında yer alan Ankaraspor'u konuk ediyor. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 16.00'da başladı. Maçı Çağdaş Atay yönetiyor.
GİRESUNSPOR - ANKARASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Diarra, Hüsamettin, Mehmet, Nalepa, Serginho, Eren, Caner Hüseyin, Balde.
Ankaraspor: Tomas, Levent Gülen, Ercan, Mudimo, Ali, Doğukan, Tevfik, Halil İbrahim, Mahmut, Marcus Pedersen, Olatunbosun.
GİRESUNSPOR - ANKARASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN
Giresunspor ile Ankaraspor arasında oynanan mücadeleyi TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.