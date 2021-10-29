Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında lider Giresunspor evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Gülen tarafın kim olacağı merak edilen bu önemli mücadele futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Giresunspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

GİRESUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor - Antalyaspor maçı 1 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

GİRESUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Antalyaspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yiğit Arslan görev alacak.