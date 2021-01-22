TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarıyla birlikte sezonun ikinci yarısı başlıyor. Haftanın ilk maç gününde Giresunspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin merak ettiği tüm detayları haberimizde verdik.

Bu ligde Giresunspor evinde 4 maçtır kazanıyor, evinde 5 maçtır kaybetmiyor, toplamda 6 maçtır kazanıyor, toplamda 10 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Balıkesirspor deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor, toplamda 8 maçtır kazanamıyor.

Peki, Giresunspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GİRESUNSPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. 18. haftanın ilk maçında Giresunspor ile Balıkesirspor karşılaşacak. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 24 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yiğit Arslan yönetecek. Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını ise Kemal Mavi ve Ogün Kamacı üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile sezon öncesi yapılan anlaşma gereği, tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz izlenebiliyor. Giresunspor - Balıkesirspor maçı da Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor'da olacak.

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