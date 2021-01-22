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Giresunspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan ikinci yarı maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. 18. haftada Giresunspor - Balıkesirspor maçı oynanacak. Peki, Giresunspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giresunspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarıyla birlikte sezonun ikinci yarısı başlıyor. Haftanın ilk maç gününde Giresunspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin merak ettiği tüm detayları haberimizde verdik.

Bu ligde Giresunspor evinde 4 maçtır kazanıyor, evinde 5 maçtır kaybetmiyor, toplamda 6 maçtır kazanıyor, toplamda 10 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Balıkesirspor deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor, toplamda 8 maçtır kazanamıyor.

Peki, Giresunspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GİRESUNSPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. 18. haftanın ilk maçında Giresunspor ile Balıkesirspor karşılaşacak. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 24 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yiğit Arslan yönetecek. Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını ise Kemal Mavi ve Ogün Kamacı üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile sezon öncesi yapılan anlaşma gereği, tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz izlenebiliyor. Giresunspor - Balıkesirspor maçı da Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor'da olacak. 

LİGDE PUAN DURUMU

TakımlarOGBMAYAv.P
1.Giresunspor17105225131235
2.İstanbulspor17104337191834
3.Yılport Samsunspor179622416833
4.Altay17102530161432
5.Adana Demirspor1794430161431
6.Tuzlaspor179352724330
7.Ankara Keçiörengücü178452213928
8.Altınordu178452222028
9.Bursaspor178363127427
10.Royal Hastanesi Bandırmaspor177372219324
11.Adanaspor176382422221
12.Bereket Sigorta Ümraniyespor175571826-820
13.Beypiliç Boluspor175481820-219
14.Menemenspor173771626-1016
15.Aydeniz Et Balıkesirspor174491628-1216
16.Akhisarspor1734101325-1213
17.Ankaraspor1723121231-199
18.Eskişehirspor1706111034-243
Onur Çelik
Spor Editörü
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