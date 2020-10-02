TFF 1. Lig'in 4. haftasında heyecan sürüyor. Giresunspor ile Bursaspor arasında oynanacak olan 4. hafta maçı, futbolseverler tarafından takip ediliyor. Karşılaşma hakkında detaylı bilgileri haberimizde verdik. Sezona oldukça kötü bir şekilde giriş yapan Boluspor, 3 haftada topladığı 1 puanla 16. sırada bulunuyor. Giresunspor ise 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puanla 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasındaki son maçı, Giresunspor evinde 2-0 kazanmıştı. Peki, Giresunspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde..

GİRESUNSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Giresunspor - Boluspor mücadelesi, 3 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma, Giresun Atatürk stadında oynanacak. Zorlu mücadelenin hakemi ise Hakan Ceylan. Ceylan'ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Emir Eray Eyisoy üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine bu sezon tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. 3 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da oynanacak olan Giresunspor - Boluspor maçı ise TRT Spor kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.