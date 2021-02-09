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Giresunspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 20. hafta maçında Giresunspor, Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giresunspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 20. hafta maçında Giresunspor, Bursaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Giresunspor ve Bursaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Giresunspor sahasında Bursaspor ile 08.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Çotanak Spor Kompleksi - Giresun stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Giresunspor - Bursaspor Maç Sonucu ne oldu?

Giresunspor, Bursaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Giresunspor Bursaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Giresunspor Bursaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Çotanak Spor Kompleksi - Giresun

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

08.02.2021 19:00

Giresunspor Bursaspor Maçının Hakemleri

Mert Güzenge(hakem), Ömer Tevfik Özkoç(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Uğurlu(dördüncü Hakem)

GİRESUNSPORGiresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 17. Ibrahıma Balde, 22. Sadi Karaduman, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

15. Tolgahan Acar, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 11. Marko Mılınkovıc, 19. Yasin Ozan, 37. Kerem Kalafat, 68. İshak Doğan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 5. Emirhan Aydoğan, 8. Ozan İsmail Koç, 10. Özer Hurmacı, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 15. Aykut Akgün, 22. Taha Altıkardeş, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 75. Eren Güler

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 9. Hasan Basri Ünal, 24. Kerem Kök, 30. Zeynullah Türkay, 31. Mustafa Yılmaz, 33. Abdullah Tazgel, 66. Şamilcan Bahçeli, 72. Eren Tunalı, 85. Enes Gökhan, 92. Kadir Yiğit

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor20135232144418
2İstanbulspor20124443234020
3Samsunspor20117230194011
4Adana Demirspor20114535193716
5Tuzlaspor2011363127364
6Altay20112736203516
7Ankara Keçiörengücü20104625143411
8Altınordu2010462828340
9Bursaspor209383532303
10Bandırmaspor208392423271
11Adanaspor2073102926243
12Ümraniyespor20668233124-8
13Boluspor205411202619-6
14Akhisarspor205411172819-11
15Balıkesirspor205411193119-12
16Menemenspor20479203419-14
17Ankaraspor203413133313-20
18Eskişehirspor20071312447-32

TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür

05.02.2021Samsunspor3-1Bandırmaspor
06.02.2021Adana Demirspor2-0Osmanlıspor FK
06.02.2021İstanbulspor2-3Ümraniyespor
06.02.2021Tuzlaspor2-0Menemenspor
06.02.2021Eskişehirspor0-5Altay
07.02.2021Ankara Keçiörengücü1-0Adanaspor
07.02.2021Altınordu2-1Boluspor
07.02.2021Balıkesirspor3-0Akhisarspor
08.02.2021Giresunspor2-1Bursaspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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