Giresunspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 20. hafta maçında Giresunspor, Bursaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Giresunspor ve Bursaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Giresunspor sahasında Bursaspor ile 08.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Çotanak Spor Kompleksi - Giresun stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Giresunspor - Bursaspor Maç Sonucu ne oldu? Giresunspor, Bursaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Giresunspor Bursaspor Maçının Özeti için Tıklayın Giresunspor Bursaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Çotanak Spor Kompleksi - Giresun

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

08.02.2021 19:00

Giresunspor Bursaspor Maçının Hakemleri

Mert Güzenge(hakem), Ömer Tevfik Özkoç(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Uğurlu(dördüncü Hakem)

Giresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 17. Ibrahıma Balde, 22. Sadi Karaduman, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

15. Tolgahan Acar, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 11. Marko Mılınkovıc, 19. Yasin Ozan, 37. Kerem Kalafat, 68. İshak Doğan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Bursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 5. Emirhan Aydoğan, 8. Ozan İsmail Koç, 10. Özer Hurmacı, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 15. Aykut Akgün, 22. Taha Altıkardeş, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 75. Eren Güler

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 9. Hasan Basri Ünal, 24. Kerem Kök, 30. Zeynullah Türkay, 31. Mustafa Yılmaz, 33. Abdullah Tazgel, 66. Şamilcan Bahçeli, 72. Eren Tunalı, 85. Enes Gökhan, 92. Kadir Yiğit

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 20 13 5 2 32 14 44 18 2 İstanbulspor 20 12 4 4 43 23 40 20 3 Samsunspor 20 11 7 2 30 19 40 11 4 Adana Demirspor 20 11 4 5 35 19 37 16 5 Tuzlaspor 20 11 3 6 31 27 36 4 6 Altay 20 11 2 7 36 20 35 16 7 Ankara Keçiörengücü 20 10 4 6 25 14 34 11 8 Altınordu 20 10 4 6 28 28 34 0 9 Bursaspor 20 9 3 8 35 32 30 3 10 Bandırmaspor 20 8 3 9 24 23 27 1 11 Adanaspor 20 7 3 10 29 26 24 3 12 Ümraniyespor 20 6 6 8 23 31 24 -8 13 Boluspor 20 5 4 11 20 26 19 -6 14 Akhisarspor 20 5 4 11 17 28 19 -11 15 Balıkesirspor 20 5 4 11 19 31 19 -12 16 Menemenspor 20 4 7 9 20 34 19 -14 17 Ankaraspor 20 3 4 13 13 33 13 -20 18 Eskişehirspor 20 0 7 13 12 44 7 -32

TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür