Giresunspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 20. hafta maçında Giresunspor, Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 20. hafta maçında Giresunspor, Bursaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Giresunspor ve Bursaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Giresunspor sahasında Bursaspor ile 08.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Çotanak Spor Kompleksi - Giresun stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Giresunspor - Bursaspor Maç Sonucu ne oldu?
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Giresunspor Bursaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Çotanak Spor Kompleksi - Giresun
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
08.02.2021 19:00
Giresunspor Bursaspor Maçının Hakemleri
Mert Güzenge(hakem), Ömer Tevfik Özkoç(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Uğurlu(dördüncü Hakem)
Giresunspor İlk 11
1. Onurcan Piri, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 17. Ibrahıma Balde, 22. Sadi Karaduman, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ
Yedekler
15. Tolgahan Acar, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 11. Marko Mılınkovıc, 19. Yasin Ozan, 37. Kerem Kalafat, 68. İshak Doğan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 85. Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bursaspor İlk 11
1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 5. Emirhan Aydoğan, 8. Ozan İsmail Koç, 10. Özer Hurmacı, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 15. Aykut Akgün, 22. Taha Altıkardeş, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 75. Eren Güler
Yedekler
40. Canberk Yurdakul, 9. Hasan Basri Ünal, 24. Kerem Kök, 30. Zeynullah Türkay, 31. Mustafa Yılmaz, 33. Abdullah Tazgel, 66. Şamilcan Bahçeli, 72. Eren Tunalı, 85. Enes Gökhan, 92. Kadir Yiğit
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|20
|13
|5
|2
|32
|14
|44
|18
|2
|İstanbulspor
|20
|12
|4
|4
|43
|23
|40
|20
|3
|Samsunspor
|20
|11
|7
|2
|30
|19
|40
|11
|4
|Adana Demirspor
|20
|11
|4
|5
|35
|19
|37
|16
|5
|Tuzlaspor
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|36
|4
|6
|Altay
|20
|11
|2
|7
|36
|20
|35
|16
|7
|Ankara Keçiörengücü
|20
|10
|4
|6
|25
|14
|34
|11
|8
|Altınordu
|20
|10
|4
|6
|28
|28
|34
|0
|9
|Bursaspor
|20
|9
|3
|8
|35
|32
|30
|3
|10
|Bandırmaspor
|20
|8
|3
|9
|24
|23
|27
|1
|11
|Adanaspor
|20
|7
|3
|10
|29
|26
|24
|3
|12
|Ümraniyespor
|20
|6
|6
|8
|23
|31
|24
|-8
|13
|Boluspor
|20
|5
|4
|11
|20
|26
|19
|-6
|14
|Akhisarspor
|20
|5
|4
|11
|17
|28
|19
|-11
|15
|Balıkesirspor
|20
|5
|4
|11
|19
|31
|19
|-12
|16
|Menemenspor
|20
|4
|7
|9
|20
|34
|19
|-14
|17
|Ankaraspor
|20
|3
|4
|13
|13
|33
|13
|-20
|18
|Eskişehirspor
|20
|0
|7
|13
|12
|44
|7
|-32
TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür
|05.02.2021
|Samsunspor
|3-1
|Bandırmaspor
|06.02.2021
|Adana Demirspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|06.02.2021
|İstanbulspor
|2-3
|Ümraniyespor
|06.02.2021
|Tuzlaspor
|2-0
|Menemenspor
|06.02.2021
|Eskişehirspor
|0-5
|Altay
|07.02.2021
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Adanaspor
|07.02.2021
|Altınordu
|2-1
|Boluspor
|07.02.2021
|Balıkesirspor
|3-0
|Akhisarspor
|08.02.2021
|Giresunspor
|2-1
|Bursaspor