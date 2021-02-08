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Giresunspor - Bursaspor maçı CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında Giresunspor, evinde Bursaspor'u ağırlıyor. Peki, Giresunspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giresunspor - Bursaspor maçı CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında heyecan Giresunspor-Bursaspor maçıyla devam ediyor. Bu ligde Giresunspor evinde 5 maçtır kazanıyor, evinde 6 maçtır kaybetmiyor, toplamda 8 maçtır kazanıyor, toplamda 12 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Bursaspor deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor. Giresunspor, 41  puanla 1. sırada yer alıyor. Bursaspor ise 30 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Giresunspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GİRESUNSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında oynanacak olan Giresunspor-Bursaspor mücadelesi 8 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Mert Güzenge tarafından yönetilecek. Mert Güzenge'nin yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Tuna üstlenecek. 

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HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ile TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçı, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Giresunspor-Bursaspor maçı da TRT Spor'dan 7 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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